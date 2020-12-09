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09.12.2020  13:36   

Председатели постоянных комиссий Харьковского городского совета избраны - ХГС

Председателей и заместителей председателей постоянных комиссий Харьковского городского совета VIIІ созыва избрали сегодня, 9 декабря, на сессии.


city.kharkov.ua
Председателем комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов стал Александр Новак, его заместителем - Нелли Казанжиева.
 
Комиссию по вопросам промышленности, экономическому развитию и собственности продолжит возглавлять Владимир Золотарев, а его заместителем стал Сергей Данило.
 
Председателем комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений остался Габриэл Михайлов, а заместителем председателя избран Максим Бондаренко.
 
Виктор Фесун возглавил комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города. Его заместителем стал Артем Ревчук.
 
Игорь Арих стал председателем комиссии по вопросам транспорта и связи, а его заместителем избрали Алексея Артикуленко.
 
Комиссию по вопросам социальной защиты и здравоохранения возглавила Елена Тоболина, ее заместителем стала Светлана Горбунова-Рубан.
 
Олег Абрамичев возглавил комиссию по гуманитарным вопросам (образование, культура, духовность, молодежная политика и спорт), заместителем избран Виталий Кириленко.
 
Председателем комиссии по вопросам обеспечения общественного порядка, соблюдения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан стал Игорь Пушкарев, а его заместителем избрали Алису Панову.
 
Татьяна Цыбульник стала председателем комиссии по вопросам местного самоуправления, гласности и депутатской деятельности, а Валентина Бондарь - ее заместителем.
 
Комиссию по вопросам международного сотрудничества, инвестиций, спортивных и имиджевых проектов возглавил Александр Котуков, а заместителем председателя избрано Екатерину Малбиеву.
 
Ирина Гончарова возглавила комиссию по вопросам экологической политики, заместителем избран Олег Мурашов.
Тэги:  сессия горсовета, харьков, новый созыв, 9 декабря
 
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