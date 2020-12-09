Главная Новости Власть Александр Новак стал первым заместителем городского головы - ХГС
09.12.2020  13:59   

Александр Новак стал первым заместителем городского головы - ХГС

Харьковский городской совет сегодня, 9 декабря, утвердил список заместителей городского головы.


city.kharkov.ua
Согласно решению, заместителями мэра являются:
 
  • первый заместитель городского головы - Александр Новак;
  • заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета - Татьяна Чечетова-Терашвили;
  • заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города - Евгений Водовозов;
  • заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения - Светлана Горбунова-Рубан;
  • заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации - Олег Дробот;
  • заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта - Константин Лобойченко;
  • заместитель городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений - Татьяна Овинникова; 
  • заместитель городского головы - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства - Семен Сирота; 
  • заместитель городского головы по вопросам правового обеспечения - Марина Стаматина;
  • заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города - Андрей Руденко;
  • заместитель городского головы - директор Департамента бюджета и финансов - Татьяна Таукешева;
  • заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества - Михаил Фатеев. 
 
Тэги:  новак, первый заместитель, харьков, горсовет
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.12 Власть Первая сессия Харьковского городского совета нового созыва - Текстовая трансляция (Обновляется) 02.12 Власть Секретарь Харьковского горсовета Александр Новак объяснил законность сегодняшней сессии (РЕДПОСТ) 14.10 Образование В городском совете прошла встреча со студентами юридического университета (Горсовет)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 