09.12.2020 13:59
Александр Новак стал первым заместителем городского головы - ХГС
Харьковский городской совет сегодня, 9 декабря, утвердил список заместителей городского головы.
city.kharkov.ua
Согласно решению, заместителями мэра являются:
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первый заместитель городского головы - Александр Новак;
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заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета - Татьяна Чечетова-Терашвили;
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заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города - Евгений Водовозов;
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заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения - Светлана Горбунова-Рубан;
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заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации - Олег Дробот;
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заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта - Константин Лобойченко;
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заместитель городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений - Татьяна Овинникова;
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заместитель городского головы - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства - Семен Сирота;
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заместитель городского головы по вопросам правового обеспечения - Марина Стаматина;
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заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города - Андрей Руденко;
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заместитель городского головы - директор Департамента бюджета и финансов - Татьяна Таукешева;
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заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества - Михаил Фатеев.