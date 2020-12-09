09.12.2020 13:01

Игоря Терехова избрано секретарем Харьковского городского совета - РЕДПОСТ

9 декабря 2020 года на сессии городского совета нового созыва секретарем городского совета депутатами избран Игорь Терехов.



РЕДПОСТ

Путем тайного голосования это решение поддержало 73 депутата, против - 1, воздержался 1.

Как сообщил председательствующий на сессии Александр Новак, избрать Игоря Терехова секретарем горсовета предложил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который находится на лечении в немецкой клинике «Шарите».

СПРАВКА:

Секретарь городского совета, в соответствии с законодательством, имеет такие полномочия:

- осуществляет полномочия городского головы в случае досрочного прекращения полномочий городского головы или невозможности выполнения им своих полномочий городского головы;

- ведет заседания городского совета и подписывает его решения в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- организует подготовку сессий городского совета, вопросов, которые вносятся на рассмотрение городского совета;

- обеспечивает хранение официальных документов, связанных с местным самоуправлением территориальной громады города Харькова, обеспечивает доступ к ним лиц, которым это право предоставлено в установленном порядке;

- решает по поручению городского головы или городского совета другие вопросы, связанные с деятельностью городского совета и его исполнительных органов.

И другие.