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09.12.2020  13:01   

Игоря Терехова избрано секретарем Харьковского городского совета - РЕДПОСТ

9 декабря 2020 года на сессии городского совета нового созыва секретарем городского совета депутатами избран Игорь Терехов.


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Путем тайного голосования это решение поддержало 73 депутата, против -  1, воздержался 1.

Как сообщил председательствующий на сессии Александр Новак, избрать Игоря Терехова секретарем горсовета предложил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который находится на лечении в немецкой клинике «Шарите».

 

 

 

СПРАВКА:

Секретарь городского совета, в соответствии с законодательством, имеет такие полномочия:
 
- осуществляет полномочия городского головы в случае досрочного прекращения полномочий городского головы или невозможности выполнения им своих полномочий городского головы;
- ведет заседания городского совета и подписывает его решения в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- организует подготовку сессий городского совета, вопросов, которые вносятся на рассмотрение городского совета;
- обеспечивает хранение официальных документов, связанных с местным самоуправлением территориальной громады города Харькова, обеспечивает доступ к ним лиц, которым это право предоставлено в установленном порядке;
- решает по поручению городского головы или городского совета другие вопросы, связанные с деятельностью городского совета и его исполнительных органов.

И другие.

Тэги:  игорь терехов, секретарь горсовета, харьков, сессия
 
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