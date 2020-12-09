Игоря Терехова избрано секретарем Харьковского городского совета - РЕДПОСТ

9 декабря 2020 года на сессии городского совета нового созыва секретарем городского совета депутатами избран Игорь Терехов.
Путем тайного голосования это решение поддержало 73 депутата, против - 1, воздержался 1.
Как сообщил председательствующий на сессии Александр Новак, избрать Игоря Терехова секретарем горсовета предложил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который находится на лечении в немецкой клинике «Шарите».
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