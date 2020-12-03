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03.12.2020  12:36   

Депутаты горсовета нового созыва соберутся на сессию 9 декабря (РЕДПОСТ)

Первая сессия Харьковского городского совета VIII созыва состоится 9 декабря 2020 года в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

Дату первого заседания VIII созыва городского совета назначила харьковская городская избирательная комиссия.

Об этом говорится в Постановлении, опубликованном на сайте горсовета.

Сессия традиционно пройдет в среду, начало в 10:00.


 

Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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