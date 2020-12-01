Главная Новости Власть Минздрав не планирует продлевать карантин выходного дня (РБК-Украина)
01.12.2020  09:44   

Минздрав не планирует продлевать карантин выходного дня (РБК-Украина)

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня.


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Об этом глава МОЗ Максим Степанов сказал в эфире Украина 24.

Министр сообщил, что окончательные результаты карантина выходного дня будут известны уже на следующей неделе.

«У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня», - заявил он.

По словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.

Отвечая на вопрос о перспективе продления карантина выходного дня, Степанов сказал: «Не думаю, что мы будем делать такое предложение».

«Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали», – резюмировал министр.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  карантин віходного дня, моз, степанов, карантин, коронавирус
 
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