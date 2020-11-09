Вместо Геннадия Кернеса депутатом горсовета признали заместитель руководителя аппарата Харьковской ОГА (suspilne.media)

В связи с избранием Харьковским городским головой Геннадий Кернес отказался от депутатского мандата. Вместо него избранной депутатом горсовета нового созыва признана Илона Хачатурян.
Соответствующее постановление 7 ноября приняла Харьковская городская территориальная избирательная комиссия.
38-летняя Илона Хачатурян баллотировалась в Харьковский горсовет от "Блока Кернеса - Успешный Харьков". Она беспартийная, имеет высшее образование, работает заместителем руководителя аппарата облгосадминистрации - начальницей управления обеспечения деятельности руководства ХОГА.
В реестре Нацагентства по предупреждению коррупции является декларации Илоны Хачатурян как заместителя руководителя аппарата Харьковской ОГА с 2015 года.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
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