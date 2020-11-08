08.11.2020 19:59

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Геннадия Кернеса мэром Харькова (КТ)

Заявление о регистрации Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от переизбранного городского головы в электронном виде с электронной подписью.



Фото: Сергей Козлов/KHARKIV Today

7 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Геннадия Кернеса харьковским городским головой. Соответствующее постановление №98 опубликовано на сайте Харьковского городского совета.

"В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию Харьковского района Харьковской области поступило заявление о регистрации городского головы и добавленные к ней документы, зарегистрированная № 1015 7 ноября 2020 года от Кернеса Геннадия Адольфовича, выбранного харьковским городским головой Харьковского района Харьковской области", - сказано в постановлении.

Также в документе указано, что выбранный городской голова должен подать заявление для регистрации в избирательную комиссию на протяжении 20 дней со дня официального обнародования результатов выборов. Комиссия принимает решение о регистрации в пятидневный срок со дня получения документов.

Заявление о регистрации Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью, подтвердила журналистам председатель городской ТИК Ольга Мозговая.

На основе представленных документов, ссылаясь на Избирательный кодекс, Разъяснение ЦИК и постановление городской ТИК о признании Кернеса избранным , комиссия постановила: зарегистрировать Кернеса Харьковским городским головой и вывесить постановление на стенде официальных материалов городской избирательной комиссии.

Напомним, на местных выборах Геннадия Кернеса поддержали 60,34% избирателей, он одержал победу.