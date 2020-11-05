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05.11.2020  15:06   

Парламент в первом чтении принял бюджет на 2021: Как голосовали харьковские мажоритарщики (Depo.Харьков)

Харьковские мажоритарщики в основном в первом чтении проголосовали за представленный 5 ноября проект Государственного бюджета Украины на 2021, на основании которого будут формировать бюджет Харьковщины на 2021


://kh.depo.ua

Результаты поименного голосования за проект Постановления о выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2021 (№4000-П) в целом размещены на сайте Верховной Рады Украины.

  • Согласно сайту парламента, большинство мажоритарщиков от "Слуги народа", избранные в Харькове и области, поддержали этот закон.
  • Мария Мезенцева (округ №168) - за
  • Александр Куницкий (округ №169) - за
  • Андрей Одарченко (округ №170) - за
  • Виктория Кинзбурська (округ №171) - отсутствует
  • Юрий Здебская (округ №172) - отсутствует
  • Александр Бакумов (округ №173) - за
  • Евгений Пивоваров (округ №175) - за
  • Дмитрий Любота (округ №177) - за
  • Александр Литвинов (округ №178) - отсутствует
  • Алексей Красов (округ №180) - отсутствует
  • Дмитрий Микиша (округ №181) - за
  • Член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Фельдман (округ №174) - не голосовал.
  • Внефракционные Дмитрий Шенцев (округ №176) проголосовал "за", Юлия Светличная (округ №179) - отсутствует.

В своем телеграмм-канале премьер-министр Украины Денис шныряли поблагодарил народных депутатов за поддержку проекта бюджета на 2021.

"Верховная Рада поддержала в первом чтении проект Государственного бюджета на 2021!" За "проголосовали 275 парламентариев. Спасибо народных депутатов за государственную позицию, а бюджетному комитету и Министерству финансов за оперативную работу и анализ более 2 тысяч поправок. Часть из них будут учтены при подготовке бюджета ко второму чтению. Рассчитываем на дальнейшее конструктивное сотрудничество с парламентариями. Ведь вовремя принятый бюджет - это ответственность перед людьми и перед общинами, которые впервые будут формировать свои местные бюджеты ", - написал он.

Источник:   Depo.Харьков
 Тэги:  бюджет, мажор, харьков, голосование, регион, децентрализация
 
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