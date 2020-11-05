Парламент в первом чтении принял бюджет на 2021: Как голосовали харьковские мажоритарщики (Depo.Харьков)

Харьковские мажоритарщики в основном в первом чтении проголосовали за представленный 5 ноября проект Государственного бюджета Украины на 2021, на основании которого будут формировать бюджет Харьковщины на 2021
Результаты поименного голосования за проект Постановления о выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2021 (№4000-П) в целом размещены на сайте Верховной Рады Украины.
В своем телеграмм-канале премьер-министр Украины Денис шныряли поблагодарил народных депутатов за поддержку проекта бюджета на 2021.
"Верховная Рада поддержала в первом чтении проект Государственного бюджета на 2021!" За "проголосовали 275 парламентариев. Спасибо народных депутатов за государственную позицию, а бюджетному комитету и Министерству финансов за оперативную работу и анализ более 2 тысяч поправок. Часть из них будут учтены при подготовке бюджета ко второму чтению. Рассчитываем на дальнейшее конструктивное сотрудничество с парламентариями. Ведь вовремя принятый бюджет - это ответственность перед людьми и перед общинами, которые впервые будут формировать свои местные бюджеты ", - написал он.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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