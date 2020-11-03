Главная Новости Власть "Жив, здоров": Первый вице-мэр Харькова в очередной раз опровергает информацию о смерти Геннадия Кернеса (suspilne.media)
03.11.2020  15:26   

"Жив, здоров": Первый вице-мэр Харькова в очередной раз опровергает информацию о смерти Геннадия Кернеса (suspilne.media)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес продолжает лечение в берлинской клинике "Шарите".


://t.me/kernes59

Информацию о смерти Кернеса, которая 3 ноября ширится в соцсетях и в некоторых СМИ со ссылкой на источники в МВД опроверг в комментарии Общественного первый заместитель мэра Игорь Терехов. Во время разговора Терехов даже не дослушал вопрос, понимая, о чем спрашивать журналист.

"Жив, здоров, ничего не произошло. Сегодня-завтра должны объявить результаты выборов, поэтому специально эту волну запустили. Только положил трубку, говорил с его сыном две минуты назад. Все с ним нормально, выздоравливает", - ответил Терехов.

За последние два месяца в мэрии не менее пяти раз опровергали информацию о критическом состоянии мэра.

Информация о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, которая распространяется сетями, не соответствует действительности, сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко .

"Кернес жив, умирать не собирается. Родные посещают его каждый день, он идет на поправку. Только что говорил с Родионом и Оксаной Гайсинский - проблема с легкими, на момент вылета из Харькова в Геннадия Кернеса было поражено 70 процентов легких. Сейчас их долечивает, и только врачей будет удовлетворять результат - сразу вылет в Харьков ", - сообщил он.

По словам Сидоренко, волна слухов о смерти "связана исключительно с тем, что "6-го ноября Кернес уже официально будет объявлен победителем выборов, а этого очень не хочется его оппонентам".

Приятель Кернеса, бизнесмен Павел Фукс в своей Telegram также опроверг слухи о смерти мэра.

"Очередные враги Харькова и независимой Украины распространяют слухи о гибели моего друга Геннадия Кернеса. Все это циничная ложь. Я только что разговаривал с ним", - написал Фукс.

 

 

дополняется

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  кернес, выборы, харьков, мэр, здоровье, заявление
 
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