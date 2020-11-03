"Жив, здоров": Первый вице-мэр Харькова в очередной раз опровергает информацию о смерти Геннадия Кернеса (suspilne.media)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес продолжает лечение в берлинской клинике "Шарите".
Информацию о смерти Кернеса, которая 3 ноября ширится в соцсетях и в некоторых СМИ со ссылкой на источники в МВД опроверг в комментарии Общественного первый заместитель мэра Игорь Терехов. Во время разговора Терехов даже не дослушал вопрос, понимая, о чем спрашивать журналист.
"Жив, здоров, ничего не произошло. Сегодня-завтра должны объявить результаты выборов, поэтому специально эту волну запустили. Только положил трубку, говорил с его сыном две минуты назад. Все с ним нормально, выздоравливает", - ответил Терехов.
За последние два месяца в мэрии не менее пяти раз опровергали информацию о критическом состоянии мэра.
Информация о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, которая распространяется сетями, не соответствует действительности, сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко .
"Кернес жив, умирать не собирается. Родные посещают его каждый день, он идет на поправку. Только что говорил с Родионом и Оксаной Гайсинский - проблема с легкими, на момент вылета из Харькова в Геннадия Кернеса было поражено 70 процентов легких. Сейчас их долечивает, и только врачей будет удовлетворять результат - сразу вылет в Харьков ", - сообщил он.
По словам Сидоренко, волна слухов о смерти "связана исключительно с тем, что "6-го ноября Кернес уже официально будет объявлен победителем выборов, а этого очень не хочется его оппонентам".
Приятель Кернеса, бизнесмен Павел Фукс в своей Telegram также опроверг слухи о смерти мэра.
"Очередные враги Харькова и независимой Украины распространяют слухи о гибели моего друга Геннадия Кернеса. Все это циничная ложь. Я только что разговаривал с ним", - написал Фукс.
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В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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