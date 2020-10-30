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30.10.2020  12:21   

Харьковская городская ТИК начала принимать протоколы по выборам мэра и депутатов горсовета

30 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия приняла протоколы от первого районного избирательной комиссии. В общем должны принять протоколы от девяти районных комиссий.


// suspilne.media

Об этом Общественному сообщила секретарь городской избирательной комиссии Нина Салтыкова.

Территориальная избирательная комиссия Индустриального района в 8:00 30 октября передала в городской ТИК протоколы голосования по Харьковского городского голову и депутатов Харьковского городского совета.

По состоянию на 11:00 городская ТИК приняла документы от ТИК Индустриального района, а также начала проверку протоколов Киевской районной комиссии.

По словам Салтыковой, 30 октября городская ТИК планирует принять протоколы от пяти из девяти районных комиссий. Результаты голосования за мэра и депутатов в городской совет подводят параллельно.

Голоса за депутатов в Харьковский областной совет и Харьковского районного совета еще прорабатывают, отметила секретарь городской ТИК. По состоянию на 11:00 30 октября обработали 96-98% участков. Остальные ждут после уточнения.

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  выборы, кернес, харьков, технологии, сидоренко
 
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