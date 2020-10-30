Харьковская городская ТИК начала принимать протоколы по выборам мэра и депутатов горсовета

30 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия приняла протоколы от первого районного избирательной комиссии. В общем должны принять протоколы от девяти районных комиссий.
Об этом Общественному сообщила секретарь городской избирательной комиссии Нина Салтыкова.
Территориальная избирательная комиссия Индустриального района в 8:00 30 октября передала в городской ТИК протоколы голосования по Харьковского городского голову и депутатов Харьковского городского совета.
По состоянию на 11:00 городская ТИК приняла документы от ТИК Индустриального района, а также начала проверку протоколов Киевской районной комиссии.
По словам Салтыковой, 30 октября городская ТИК планирует принять протоколы от пяти из девяти районных комиссий. Результаты голосования за мэра и депутатов в городской совет подводят параллельно.
Голоса за депутатов в Харьковский областной совет и Харьковского районного совета еще прорабатывают, отметила секретарь городской ТИК. По состоянию на 11:00 30 октября обработали 96-98% участков. Остальные ждут после уточнения.
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