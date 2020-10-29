Правительство выделило владельцам 11 сгоревших домов в Двуречанском районе по 300 тыс. грн (КМУ)

Цен сравнимы с покупкой 1-2 комнатной квартиры в периферийных районах Харьковщины. А сгоревшее подворье и живность погорельцам уже прийдется восстанавливать самостоятельно.
28 октября Кабинет Министров Украины принял решение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 3 300 000 гривен для предоставления материальной денежной помощи 11 владельцам жилых домов, которые полностью разрушены в результате лесного пожара в сентябре 2020 году на территории Харьковской области.
Для каждой пострадавшей семье будет выделена материальная помощь в размере 300 тыс. грн на приобретение жилья.
"Для нас чрезвычайно важным является решение вопросов финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций", - отметила заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди.
Напомним, во время масштабных лесных пожаров в Двуречанском районе сгорели 22 домовладения. Кроме компенсации от правительства, погорельцы получили по 20 тыс. грн материальной помощи из областного бюджета.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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