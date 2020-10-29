Главная Новости Власть Правительство выделило владельцам 11 сгоревших домов в Двуречанском районе по 300 тыс. грн (КМУ)
29.10.2020  11:44   

Правительство выделило владельцам 11 сгоревших домов в Двуречанском районе по 300 тыс. грн (КМУ)

Цен сравнимы с покупкой 1-2 комнатной квартиры в периферийных районах Харьковщины. А сгоревшее подворье и живность погорельцам уже прийдется восстанавливать самостоятельно.


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28 октября Кабинет Министров Украины принял решение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 3 300 000 гривен для предоставления материальной денежной помощи 11 владельцам жилых домов, которые полностью разрушены в результате лесного пожара в сентябре 2020 году на территории Харьковской области.

Для каждой пострадавшей семье будет выделена материальная помощь в размере 300 тыс. грн на приобретение жилья.

"Для нас чрезвычайно важным является решение вопросов финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций", - отметила заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди.

Напомним, во время масштабных лесных пожаров в Двуречанском районе сгорели 22 домовладения. Кроме компенсации от правительства, погорельцы получили по 20 тыс. грн материальной помощи из областного бюджета.

Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие, выплаты
 
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