Главная Новости Власть Правительство выделило 3,5 млн грн на компенсацию убытков погорельцам из Двуречанского района (ХОГА)
28.10.2020  16:33   

Правительство выделило 3,5 млн грн на компенсацию убытков погорельцам из Двуречанского района (ХОГА)

Об этом сообщил во время заседания Кабинета Министров Украины Премьер-министр Денис Шмыгаль.


//kharkivoda.gov.ua
«В прошлом месяце в Харьковской области в результате пожаров сгорело более 20 домов. Сегодня правительство выделяет 3,5 млн грн, чтобы помочь семьям, потерявшим свое жилье. Люди смогут начать его восстановление или строительство нового», - сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, во время масштабных лесных пожаров в Двуречанском районе сгорели 22 домовладения. Кроме компенсации от правительства, погорельцы получили по 20 тыс. грн материальной помощи из областного бюджета.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  компенсация, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.07 Дороги и транспорт Отменили авиарейс из Харькова: обещают компенсацию 25.06 Медицина В области зарегистрирована третья смерть среди медработников, заразившихся коронавирусом 24.06 Дороги и транспорт У Харкові школярам продовжили пільговий проїзд на усе літо
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 