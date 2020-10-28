Правительство выделило 3,5 млн грн на компенсацию убытков погорельцам из Двуречанского района (ХОГА)

Об этом сообщил во время заседания Кабинета Министров Украины Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, во время масштабных лесных пожаров в Двуречанском районе сгорели 22 домовладения. Кроме компенсации от правительства, погорельцы получили по 20 тыс. грн материальной помощи из областного бюджета.
Все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
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