27.10.2020 12:21

Непрошитые протоколы и ошибки: почему документы участковых комиссий Харькова 2-е сутки отправляют на уточнение (suspilne.media)

Харьковская городская избирательная комиссия продолжает принимать протоколы и бюллетени участковых избирательных комиссий по местным выборам в Харькове - на утро 26 октября сдали документы около 300 из 605 комиссий.



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С 26 октября документы успели сдать более 300 ТИК, более сотни из них отправили на доработку.

Об этом 27 октября в городской комиссии рассказала председатель городской ТИК Ольга Мозговая, сообщает корреспондент Общественного.

"Более трехсот [сдали], но мы не успеваем делать статистику, точную цифру я не могу сказать. Я в 8 утра перечисляла - было где-то 180 без ошибок из этих трехсот", - сказала Мозговая.

"Очень много отправляли на доработку. Основные моменты: непрошитый протоколы, неправильные цифры, иногда прямо в протоколе корректором мажут или перечеркивают и пишут рядом другое", - отметила она.

Документы в ТИК привозили и ночью, и рано утром, говорит Мозговая. По ее словам, ситуация осложняется, когда кто-то пытается пройти без очереди.

"Я не могу сказать, что намного спокойнее. Я понимаю, что они устали, но была возможность отдохнуть. Мы принимали ночью, но ночью приехали только пять комиссий - и ночью, и после шести утра. Была возможность приехать и сдать. Пытается некоторые пройти без очереди, это иногда осложняет ситуацию. Мы стараемся сделать так, чтобы отдыхали в зале, подходили по очереди, по вызову ", - сказала Мозговая.

На вопрос, сколько уйдет времени на то, чтобы принять документы от всех 605 участков, председатель ТИК сказала: "Время, не менее суток".