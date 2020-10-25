25.10.2020 12:38

Выборы-2020: в полиции рассказали о нарушениях на избирательных участках (ГУ НП)

По состоянию на 12:00 полиция Харьковщины зарегистрировала 55 сообщений о нарушении избирательного законодательства.



// hk.npu.gov.ua

В настоящее время открыто 3 уголовных производства по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины.



Так, 25 октября в Дергачевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Дергачи и пгт. Казачья Лопань из-за неисправности запорного устройства сейфа, в котором хранились бюллетени для голосования, своевременно не начали работу два избирательных участка. На избирательном участке в с. Малая Даниловка избиратель в бюллетене обнаружил отсутствие фамилии одного из кандидатов в депутаты.



Следователями по данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.



Кроме этого, в Купянский отдела полиции поступила информация от кандидата в депутаты о том, что на избирательном участке № 4 он выявил нарушения в бюллетенях, в которых был указан другой номер избирательного участка и другие фамилии. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские собрали первичный материал и опросили граждан. Проводится проверка.



В Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что у входа на избирательный участок в городе Первомайский неизвестные лица раздают листовки и предлагают пройти опрос от Президента Украины.



Аналогичные обращения поступили в Московский, Новобаварский, Золочевский, Красноградский, Изюмский и Богодуховский отделы полиции.



В Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Дзюбы в кабинку для голосования зашли два человека. Как выяснилось, вместе с 81-летним мужчиной зашел его сын, поскольку дедушка плохо видит.



Также в Новобаварский ОП обратилась женщина. Она рассказала, что в избирательных списках указана информация о том, что в доме по месту ее проживания больше квартир, чем есть на самом деле.



В Московский отдел полиции обратился гражданин и сообщил, что ему отказываются предоставить бюллетень по цифровому паспорту. Также поступила информация о том, что на стоянке на улице Академика Павлова висит агитационный плакат.



Информации о событиях внесены в Единый учет заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. По данным фактам проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.