Главная Новости Власть В харьковских пунктах пропуска Россия перестала пускать из Украины с ID-картой и адресной справкой (Страна)
19.10.2020  10:30   

В харьковских пунктах пропуска Россия перестала пускать из Украины с ID-картой и адресной справкой (Страна)

Обладатели ID-карт пишут о проблемах при пересечении границы с Россией.


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С понедельника, 19 октября, Россия перестала пропускать из Украины людей с ID-картой и адресной справкой. Также не пускают по загранпаспорту, поскольку для пересечения границы нужна печать с пропиской как в обычном паспорте.

Об этом пишут пользователи групп, в которых обсуждают пересечение границы "республик" с Украиной и Россией. Речь, в частности, о пункте пропуска "Нехотеевка".

"Два часа назад развернули три автобуса с людьми Харьков-Белгород. На таможне резко поменялись условия пересечения. Погранцы не впускают перевозов (перевозчиков - Ред.) с id-каратами" - пишут в сети.

Источник:   Страна
 Тэги:  пограничник, харьков, контроль, деньги, контрабанда, паспорт
 
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