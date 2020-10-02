02.10.2020 12:56

ФОТОфакт: Проректор харьковского вуза попался на взятке (Прокуратура)

Должностное лицо разоблачено в получении 21 тысячи гривен неправомерной выгоды.



//khar.gp.gov.ua

Проректор по хозяйственной работе одного из харьковских университетов требовал от предпринимателя неправомерную выгоду за заключение договора на ответственное временное хранение имущества. Стоимость «услуги» составила 21 тыс. грн.

1 октября предприниматель передал служащему указанную сумму.



В ходе обысков, проведенных по месту работы должностного лица, изъято договор и 21 тыс. грн. Проректор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.



Следственные действия продолжаются.



Досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины), осуществляют следователи Основянского ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УСР в Харьковской области ДВР НПУ, процессуальное руководство – Харьковская местная прокуратура №5.