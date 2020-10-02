ФОТОфакт: Проректор харьковского вуза попался на взятке (Прокуратура)

Должностное лицо разоблачено в получении 21 тысячи гривен неправомерной выгоды.
Проректор по хозяйственной работе одного из харьковских университетов требовал от предпринимателя неправомерную выгоду за заключение договора на ответственное временное хранение имущества. Стоимость «услуги» составила 21 тыс. грн.
1 октября предприниматель передал служащему указанную сумму.
В ходе обысков, проведенных по месту работы должностного лица, изъято договор и 21 тыс. грн. Проректор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
Следственные действия продолжаются.
Досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины), осуществляют следователи Основянского ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УСР в Харьковской области ДВР НПУ, процессуальное руководство – Харьковская местная прокуратура №5.
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