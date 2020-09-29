Вступили в силу новые правила въезда иностранцев через харьковские пункты пропуска на границе (ГПС УКРАИНЫ)

Иностранцы могут въезжать на террриторию Украины, но при этом они должны выполнить ряд условий.
Правительство Украины своим постановлением изменило правила въезда иностранцев в страну на период действия карантина. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 29 сентября.
В частности, Кабмин определил, что среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение госграницы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории страны и покрывающей расходы, связанные с возможным лечением COVID-19 и обсервацией.
Среди исключений, кто не подпадает под это требование – иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, нуждающиеся в дополнительной защите. Также эта норма не касается работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащих вооруженных сил государств-членов НАТО и участников программы Партнерство ради мира, которые участвуют в подготовке подразделений ВСУ.
Кроме того, без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополя и выезда из них.
Также определено, что самоизоляции подлежат лица, которые пересекают госграницу и прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.
Эта норма не распространяется на следующие категории:
С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, что Украина вновь открыла границы для иностранцев. Они смогут въезжать в страну, так как истек срок постановления правительства, запрещавший им пересекать границу.
Как известно, 28 августа правительство Украины ввело 30-дневный запрет на въезд иностранцев. Позже власти также запретили иностранцам транзитный проезд.
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