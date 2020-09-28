Главная Новости Власть Геннадий Кернес прокомментировал выдвижение в мэры Добкина как не дружеский жест (СТРАНА)
28.09.2020  13:03   

Геннадий Кернес прокомментировал выдвижение в мэры Добкина как не дружеский жест (СТРАНА)

Харьковский городской глава Генндаий Кернес считает, что решение Михаила Добкина баллотироваться в мэры Харькова - это не дружеский жест, а попытка использовать чужой политический капитал.


Фото: Facebook/ Геннадий Кернес

Об этом Кернес заявил в комментарии "Стране", который он передал через родственников. 

"Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков. Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно. В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днём рождения. И не огорчаем друг друга дружбой", - заявил Кернес.

Отметим, что это первый публичный комментарий Кернеса с момента его болезни.

По информации "Страны", семья, близкие друзья, политические круги Харькова воспринимают выдвижение Добкина как политическое предательство со стороны человека, который на днях назвал себя учеником Кернеса.

Также источник в окружение Кернеса сообщил, что состояние здоровья мэра Харькова улучшилось, но он все ещё находится в клинике.

Напомним, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. 17 сентября его доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите". А на прошлой неделе партия Кернеса выдвинула своего лидера в мэры Харькова.

Между тем, бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин объявил о подаче документов на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова. В комментарии "Стране" он заявил, что намерен снять свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только действующий городской голова и кандидат в мэры Геннадий Кернес вернется на свое рабочее место.

Источник:   Страна
 Тэги:  кернес, выборы, харьков, мэр, добкин
 
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