26.08.2020 15:05

У Харкові 100-та родина підписала кредитний договір на придбання житла

Підписання 100-го договору з початку 2020 року на отримання кредиту в рамках міських житлових програм відбулося 26 серпня в Харківській міській раді.



://city.kharkov.ua

Володарями пільгового кредиту на придбання трикімнатної квартири в рамках Міської програми молодіжного житлового кредитування стали Олександр та Анастасія Логвин. Як розповів глава сімейства, з появою третьої дитини вони з дружиною змушені були переїхати на орендоване житло, оскільки у власній квартирі просто не вистачало місця.



«Ми давно чули про програму молодіжного кредитування, до того ж наші знайомі взяли в ній участь і придбали так квартиру, і ми вирішили спробувати. Зібрали необхідні документи, стали в чергу, і ось результат. Квартиру ми вже вибрали, цей будинок буде зданий десь на початку наступного року. Зробимо ремонт і будемо готуватися до переїзду», - зазначив Олександр Логвин.



Як повідомив заступник Харківського міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна Михайло Фатєєв, одна з головних вимог програми пільгового молодіжного кредитування - вік чоловіка і жінки не повинен перевищувати 35 років. Однак Анастасії в цьому році виповнюється 36 років, і, згідно з постановою Кабміну, сім'я може підписати договір позачергово.



«За дорученням мера Геннадія Кернеса на 2020 рік було збільшено фінансування цієї програми, завдяки чому всі сім'ї, подружжю яких в цьому році виповниться 36 років, також зможуть оформити кредитні договори на житло», - повідомив віце-мер.



Він нагадав, що для участі в програмі молодіжного кредитування сім'ї необхідно перебувати на квартирному обліку і бути кредитоспроможною. Якщо у пари немає дітей - кредит видається під 3% річних, при наявності однієї дитини - безвідсотковий, в разі двох дітей - 25% тіла кредиту гаситься за рахунок бюджету міста, три і більше дітей - місто виплачує 50% від суми кредиту, решту позики сім'я погашає протягом 25 років.



Михайло Фатєєв також нагадав, що кредит видається з розрахунку 21 кв. м на одного члена сім'ї та ще 20% додатково на всю сім'ю. Позичальники самі вибирають район і будинок, виходячи з переліку об'єктів, які затверджені для реалізації програми.



Директор департаменту підкреслив, що Харків є лідером в країні за змістом і обсягами фінансування житлових програм. Усього в цьому році на цільові соціально-економічні програми будівництва (придбання) доступного житла та молодіжного житлового кредитування у міському бюджеті передбачено понад 100 млн грн. За його словами, крім сім'ї Логвиних в рамках міських програм будуть забезпечені житлом ще 99 харківських сімей, і до кінця року це число збільшиться.



«Реалізація міських житлових програм є частиною втілення стратегічної задачі, поставленої міським головою, щодо забезпечення комфортності проживання харків'ян. Зокрема, за дорученням Геннадія Кернеса на останній сесії міськради було прийнято нову редакцію програми іпотечного кредитування, відповідно до якої харків'яни, які потребують поліпшення житлових умов, можуть взяти кредит на придбання житла, відсотки за яким перші п'ять років погашатиме місто. Також в цій програмі зможуть брати участь і сім'ї внутрішньо переміщених осіб», - повідомив Михайло Фатєєв.