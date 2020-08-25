У Шевченківському районі привітали ветеранів з Днем міста

Концерт духового оркестру організували з нагоди 77-ої річниці визволення Харкова від нацистських загарбників для ветеранів Другої світової війни у Шевченківському районі.
Учасників бойових дій і ветеранів тилу відвідали голова Адміністрації Шевченківського району Володимир Котковський і директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська. Вони вручили літнім людям листи подяки та подарунки від Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
Ще одним подарунком до свята для ветеранів став концерт духового оркестру - вихованці музичних шкіл району виконали музичні композиції під вікнами будинків учасників війни.
Також з нагоди Дня визволення міста глава району привітав ветерана війни і праці, відмінника освіти України Зою Липко. Володимир Котковський вручив жінці Почесну грамоту Харківської міської ради.
Зазначимо, під час Другої світової війни Зоя Липко була в окупації, а після звільнення міста працювала в радгоспі. З відзнакою закінчила Харківський державний університет (нині - ХНУ ім. В. Каразіна), де в подальшому пропрацювала 58 років. Зоя Липко - кандидат філологічних наук, доцент, автор 75 наукових робіт.
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