23.08.2020 15:51

Делегації з різних країн привітали Харків із Днем міста (ФОТО)

Урочистий прийом іноземних делегацій з нагоди святкування Дня міста та Дня визволення Харкова від нацистських загарбників пройшов 23 серпня у Харківській міській раді.



://city.kharkov.ua

Привітання міському голові Геннадію Кернесу і харків'янам передали делегації Посольств іноземних держав в Україні, в тому числі Словаччини, Казахстану, Албанії, Грузії, а також українських міст.



У свою чергу мер подякував міжнародним партнерам за надану увагу і продуктивну співпрацю. «Пандемія внесла свої корективи в нашу роботу, але не дивлячись на це, ми знаходимо можливість зустрітися і подякувати один одному за хорошу роботу, яку ми виконуємо на місцях. Адже всі ми мріємо, щоб наші діти жили в гарних і комфортних містах, і робимо для цього все можливе. Я вітаю Харків з його 366-річчям!» - зазначив Геннадій Кернес.



Високі досягнення і успіхи Харкова відзначили мери Одеси і Дніпра Геннадій Труханов і Борис Філатов. «Між нашими містами багато спільного, в тому числі будівництво у 19 столітті залізниці Одеса - Полтава - Харків, яка дала економічний старт нашим містам, пріоритети і прагнення в роботі, а також культурні зв'язки. А ще велика гордість наших міст - це прекрасні люди, які роблять їх красивими. І все це тому, що у Одеси і Харкова та їхніх жителів - хороші Гени! Я бажаю щастя і процвітання нашим містам і всій Україні!» - сказав Геннадій Труханов.



«Ми дуже плідно співпрацюємо з Харковом, в тому числі в рамках Асоціації міст України. Я люблю Харків і харків'ян, і це не просто любов, а визнання успіхів і досягнень сильного міста, його жителів і сильного мера!» - сказав Борис Філатов.



На завершення офіційної частини прийому відбулося урочисте підписання Меморандуму про співпрацю між Харківською міською радою та Посольством Словацької Республіки в Україні. Документ підписали Геннадій Кернес і Надзвичайний та Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін. Посол зазначив, що Харків став для нього практично рідним містом, оскільки йому часто доводиться тут бувати.



«У цей візит ми відвідали Саржин яр, і хочу зазначити, як розумно і зручно для людей там все побудовано. Упевнений, сьогоднішній меморандум покладе початок новим починаннями між нашою країною і Харковом, результатом яких стане реалізація нових цікавих проектів!» - зазначив Марек Шафін.



Геннадій Кернес також підкреслив важливість розвитку подальших партнерських відносин зі словацькими колегами і висловив упевненість, що це надихне Харків на нові креативні проєкти.



«Ми звертаємо увагу на різні муніципальні практики, які реалізуються як в Україні, так і за кордоном. І Словаччина - це прогресивна країна, яка створює комфортні умови життя для своїх громадян. Тому я вдячний вам за співпрацю!» - зазначив мер.