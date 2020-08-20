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20.08.2020  13:03   

Рынок земли в Харькове выходит из тени

В бюджеты Харьковщины поступило 4,4 млн грн за предоставленные гражданам административные услуги по ведению Государственного земельного кадастра


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С начала 2020 года специалисты органов Госгеокадастра в Харьковской области направили в местные бюджеты региона 4 млн 438 тыс. грн за предоставленные гражданам административные услуги по ведению Государственного земельного кадастра. 

Наибольшие поступления средств - 2 млн 784 тыс. грн - бюджеты получили за предоставление выписок из Государственного земельного кадастра о земельном участке. Государственные кадастровые регистраторы выдали почти 25 тыс. таких документов.

Всего с начала года специалисты Госгеокадастра Харьковщины предоставили гражданам 195 тыс. Аадминистративных услуг по ведению Государственного земельного кадастра. 

Подавляющее большинство из них - 159 тыс. услуг, или 82% от общего количества, граждане получили на безвозмездной основе. 

Самыми популярными среди них были:

  • предоставление выписок из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка - более 46 тыс. услуг
  • запросы о государственной регистрации земельного участка - 32 тыс. услуг.

Справка

В соответствии с Законом Украины «Об административных услугах» с 1 января 2015 года на всей территории Украины органы земельных ресурсов предоставляют услуги через центры предоставления административных услуг (ЦНАП), которые образованы при местных государственных администрациях и органах местного самоуправления.

Граждане могут ознакомиться с адресами ЦНАП на официальном сайте Держгеокадастра

Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  земля, харьков, справка, кадастр
 
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