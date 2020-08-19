19.08.2020 10:35

Місто виділило додаткові кошти на ремонт шкіл і доріг

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету міста на 2020 рік.



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Відповідне рішення було ухвалене 19 серпня на сесії Харківської міської ради.



Як повідомила заступник Харківського міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Тетяна Таукешева, за рахунок державної субвенції на реалізацію заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій спрямовано 3,3 млн грн, а на програму «Спроможна школа для кращих результатів» - 3,8 млн грн.



За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету міста Харкова на поточний ремонт приміщень, покрівлі, заміну вікон та капремонт закладів освіти виділено 7,5 млн грн, на преміювання випускників, які склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів, - 400 тис. грн, на реалізацію проєкту «Онлайн-школа» - 1,7 млн ​​грн.



На розвиток матеріально-технічної бази та виготовлення проєктно-кошторисної документації по закладам культури передбачено додатково спрямувати 4 млн грн.



На придбання послуг для забезпечення усного перекладу особам з вадами слуху та мови при зверненні до медустанов міста передбачено 2,5 млн грн.



На поточний ремонт житлового фонду виділено 5 млн грн, на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання і водовідведення - 23 млн грн, на капремонт вулично-дорожньої мережі, внутрішньоквартальних доріг і тротуарів - 87,9 млн грн.