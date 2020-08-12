12.08.2020 08:34

Геннадий Кернес: Я иду еще раз на выборы, чтобы Харьков стал одним из лучших городов Европы

Харьковский городской голова Геннадий Кернес рассказал журналистам всеукраинского телеканала о результатах десятилетней работы, сегодняшних задачах и планах муниципалитета на ближайшие годы.



// city.kharkov.ua

Харьков продолжает идти курсом полного обновления рекреационных зон во всех районах города, сообщил городской голова Геннадий Кернес в интервью одному из центральных телеканалов. Сейчас на глобальной реконструкции парк Победы, что на Салтовке, скверы в районе Холодной Горы, дома культуры "ХЭМЗ" и неподалеку Бульвара Юрьева. Кроме того продолжаются работы по полной перестройке сквера на площади Свободы. Саржин яр, главная жемчужина Харькова, несмотря на то, что уже претерпел серьезные изменения, и в дальнейшем совершенствовуется.



Геннадий Кернес: Реконструкция продолжается Саржиного яра и будет продолжаться еще и в следующем году. То есть в 2021 и может даже в 2022. Почему? Потому что мы сейчас хотим получить дополнительный участок земли в размере 30 гектар, чтобы соединить одну сторону Деревянко с другой стороной Деревянка. Саржин яр с Деревянко, чтобы люди могли из Саржиного яра гулять пешком в Лесопарк. Гулять в Лесопарк, парк Горького.



Если говорить о масштабных проектах, то в городе продолжаются работы по глобальной реконструкции Харьковского зоопарка. Именно этот объект, отметил мэр Харькова, должен стать еще одной изюминкой мегаполиса как для самих харьковчан, так и для гостей Первой столицы. В зоосаде отдельное место отведено огромному океанариуму. Сам проект очень сложный, поэтому требует как времени, так и кропотливой работы. Задача, которую ставит перед собой муниципалитет, – чтобы Харьковский зоопарк служил для людей десятилетиями. Стратегическим направлением для команды Геннадия Кернеса остается обновление коммунального хозяйства.



Геннадий Кернес: Город большой и те задачи, которые мы взяли на себя как обязательства сделать каждый двор удобным, красивым, отремонтировать все подъезды, все входные группы, там кровли и так далее... Это все в наших задачах и в наших программах. Но мы не успеваем многое сделать. Потому что, к примеру, за этот теплый сезон мы отремонтируем где-то около 2500 подъездов. Но это вроде много, вроде мало. Почему? Но если у нас в городе в коммунальной собственности 8000 домов, даже если взять по одному подъезду, то это 8000 подъездов. А в домах по 5 по 12 подъездов. Поймите, и дома разные, типовые дома - это и 5-ти, и 9-ти.



В рамках социально-экономического развития Харьков на пару с международными партнерами в ближайшие годы планирует построить две новые станции метро, ​​закупить новый подвижной состав для подземки, и достроить на Дергачевщине современный мусороперерабатывающий комплекс. Многие идеи, подчеркнул Геннадий Кернес, удается реализовывать с социально ответственным бизнесом, с которым выстроена хорошая модель сотрудничества.



Геннадий Кернес: У меня выстроены такие отношения с бизнесменами, с руководителями крупных предприятий, что они никогда не отказывают городу. Мы сделали памятник Гурченко за внебюджетные деньги, мы сделали памятник Нике на площади Конституции за внебюджетные деньги, мы сделали памятник козаку Сирку. Я могу сказать, что много мы делаем вместе с харьковчанами. Но самое главное в этом вопросе это терпение людей и вера в то, что если взялись делать, то закончат до конца и будет удобно, красиво и с пользой для дела.



Это касается и развития площадок для ведения бизнеса и дорожной инфраструктуры. Так, отметил мэр, в ближайшие годы Харьков настроен построить Городской торговый рынок и проложить магистраль, которая должна соединить спальный микрорайон с центром мегаполиса. Планов много, подчеркнул мэр, но Харьков ставит своей целью реализовать их все, шаг за шагом.



Геннадий Кернес: Я всегда говорю людям спасибо за терпение, потому, что есть люди, которые ждали ремонта 40 лет. Есть люди, которые ждали ремонта 5 лет и им повезло и мы пришли к ним. Есть люди, которые до сих пор ждут ремонта и верят в то, что к ним придут. И я обещаю, что мы придем. Поэтому я и иду в мэры дальше, чтобы продолжить эту успешную реализацию наших местных инициатив. Вместе с общественностью делать наш город лучше, лучшим городом Украины и одним из лучших городов в Европе.



