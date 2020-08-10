Главная Новости Власть Местные выборы на Харьковщине: календарный план
10.08.2020  16:50   

Местные выборы на Харьковщине: календарный план

Стали известны даты и сроки подготовки и проведения местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября 2020 года.


://facebook.com

Согласно календарному плану, опубликованного на сайте Центральной избирательной комиссии, до 25 августа должен быть сформирован состав сельских, поселковых, районных избирательных комиссий.

  • до 30 августа должны официально объявить о начале избирательного процесса очередных и первых выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов; обнародовать на официальном веб-сайте ЦИК информацию о количестве избирателей, имеющих право голоса на выборах депутатов городской, сельский, поселковый совет и / или городского головы.
  • 6 сентября - образование территориальных избирательных округов по выборам депутатов областных и районных советов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов.
  • по 9 сентября - на сайте ЦИК должны обнародовать перечень партий, приняли решение об участии в местных выборах.
  • с 15 до 24 сентября - выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы.
  • до 24 сентября - представление документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы.
  • до 2 октября - обнародование сведений о регистрации кандидатов. Начало предвыборной агитации - на следующий день после регистрации.
  • до 5 октября кандидат может отказаться от баллотирования.
  • до 9 октября - образование участковых избирательных комиссий.
  • С 23 октября до 20:00 25 октября - запрещено обнародовать результаты рейтингов и опросов.
  • 24 октября - день тишины.
  • 8:00 до 20:00 25 октября - проведение голосования.
  • до 6 ноября включительно - установление результатов голосования.
Источник:   ЦВК Украины
 Тэги:  выборы, план, харькво, местные, кернес, мер, горсовет
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.08 Власть Минюст временно приостановил работу единого реестра юрлиц - стартаперов и общественные органицации попросили потерперь 15.07 Власть Рада официально назначила местные выборы на 25 октября 01.07 Власть Геннадий Кернес о выборах и амбициях: я люблю Харьков и хочу оставаться только в этом городе
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 