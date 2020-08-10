10.08.2020 16:50
Местные выборы на Харьковщине: календарный план
Стали известны даты и сроки подготовки и проведения местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября 2020 года.
://facebook.com
Согласно календарному плану, опубликованного на сайте Центральной избирательной комиссии, до 25 августа должен быть сформирован состав сельских, поселковых, районных избирательных комиссий.
-
до 30 августа должны официально объявить о начале избирательного процесса очередных и первых выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов; обнародовать на официальном веб-сайте ЦИК информацию о количестве избирателей, имеющих право голоса на выборах депутатов городской, сельский, поселковый совет и / или городского головы.
-
6 сентября - образование территориальных избирательных округов по выборам депутатов областных и районных советов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов.
-
по 9 сентября - на сайте ЦИК должны обнародовать перечень партий, приняли решение об участии в местных выборах.
-
с 15 до 24 сентября - выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы.
-
до 24 сентября - представление документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы.
-
до 2 октября - обнародование сведений о регистрации кандидатов. Начало предвыборной агитации - на следующий день после регистрации.
-
до 5 октября кандидат может отказаться от баллотирования.
-
до 9 октября - образование участковых избирательных комиссий.
-
С 23 октября до 20:00 25 октября - запрещено обнародовать результаты рейтингов и опросов.
-
24 октября - день тишины.
-
8:00 до 20:00 25 октября - проведение голосования.
-
до 6 ноября включительно - установление результатов голосования.