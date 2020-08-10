10.08.2020 16:50

Местные выборы на Харьковщине: календарный план

Стали известны даты и сроки подготовки и проведения местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября 2020 года.



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Согласно календарному плану, опубликованного на сайте Центральной избирательной комиссии, до 25 августа должен быть сформирован состав сельских, поселковых, районных избирательных комиссий.