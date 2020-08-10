Геннадій Кернес привітав із днем ​​народження почесну харків'янку Тетяну Таукешеву

Міський голова Геннадій Кернес 9 серпня привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, заступника міського голови - директора Департаменту бюджету і фінансів Тетяну Таукешеву.
«Завдяки багаторічному досвіду, професіоналізму, цілеспрямованості та наполегливості Ви здобули авторитет мудрої людини та успішного керівника.
Бажаю Вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, натхнення у подальшій відповідальній роботі на благо нашого міста», - говориться у привітанні міського голови.
Воспользуйтесь творческим полетом мысли, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.
Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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