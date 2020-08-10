Главная Новости Власть Геннадій Кернес привітав із днем ​​народження почесну харків'янку Тетяну Таукешеву
10.08.2020  08:08   

Геннадій Кернес привітав із днем ​​народження почесну харків'янку Тетяну Таукешеву

Міський голова Геннадій Кернес 9 серпня привітав із днем ​​народження Почесного громадянина міста Харкова, заступника міського голови - директора Департаменту бюджету і фінансів Тетяну Таукешеву.


// city.kharkov.ua

«Завдяки багаторічному досвіду, професіоналізму, цілеспрямованості та наполегливості Ви здобули авторитет мудрої людини та успішного керівника.

Бажаю Вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, натхнення у подальшій відповідальній роботі на благо нашого міста», - говориться у привітанні міського голови.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, день рождения, татьяна таукешева
 
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