10.08.2020 08:08

Геннадій Кернес привітав із днем ​​народження почесну харків'янку Тетяну Таукешеву

Міський голова Геннадій Кернес 9 серпня привітав із днем ​​народження Почесного громадянина міста Харкова, заступника міського голови - директора Департаменту бюджету і фінансів Тетяну Таукешеву.



// city.kharkov.ua

«Завдяки багаторічному досвіду, професіоналізму, цілеспрямованості та наполегливості Ви здобули авторитет мудрої людини та успішного керівника.

Бажаю Вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, натхнення у подальшій відповідальній роботі на благо нашого міста», - говориться у привітанні міського голови.