08.08.2020 11:23

Геннадій Кернес: Реконструкція Саржиного яру продовжиться

Будівельні роботи у Саржиному яру планують продовжити у 2021 році.



// РЕДПОСТ

Про це в інтерв'ю телеканалу «Наш» повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

За його словами, зараз територія зони відпочинку становить близько 45 га, і до неї планується приєднати ще 30 га.



«Тут зроблено три яруси, крім естакади, і є все для відпочинку. Хочемо отримати додаткову ділянку землі - 30 га, щоб з'єднати Саржин яр із вул. Дерев'янка, аби люди могли з яру гуляти пішки в Лісопарк, парк імені Горького, кататися на велосипедах. Реконструкція Саржиного яру продовжиться і в майбутньому, 2021-му, і, може, навіть у 2022-му роках», - повідомив міський голова.



Геннадій Кернес зазначив, що також у планах міської влади - оновлення сфери ЖКГ. Зокрема, цього року планується відремонтувати 2,5 тис. під'їздів, і ця цифра зростатиме.



«Повинні відбуватися зміни, до яких ми не дійшли. Місто - велике, і ті завдання, які ми на себе взяли, відображені у наших програмах - зробити кожен двір зручним, гарним, відремонтувати всі під'їзди, вхідні групи, покрівлі», - сказав Геннадій Кернес.