В 2020 году в Харькове откроют еще два Урбан-парка, – Геннадий Кернес

Городской голова рассказал о программе развития уличных культур в Харькове.
Город делает все для того, чтобы молодежь развивалась в уличных видах спорта и активно проводила время, – отметил в своем Телеграм-канале мэр Харькова Геннадий Кернес.
«2016 год стал ключевым в развитии уличных культур. И не только для нашего города, но и для всей страны. Именно тогда мы с командой "Street Culture" создали первую в Украине 5-летнюю городскую программу развития уличных культур. Один из ключевых результатов программы – создание первого "Урбан-парка" в Украине!», – написал он.
Урбан-парк находится в Молодежном парке состоит из 5 локаций:
- Стритбол для игры 3х3;
- Стритфутбол для игры 5х5, 3х3, панна футбол;
- Скейт-парк для катания на скейте, роликах, BMX, трюковом самокате;
- Памп-трек;
- Граффити и Стрит Арт для уличных художников.
«В 2020 году мы откроем еще 2 урбан-парка, о которых я расскажу в следующих публикациях», – пообещал Геннадий Кернес.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
влажность:
давление:
ветер: