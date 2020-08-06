06.08.2020 13:13

В 2020 году в Харькове откроют еще два Урбан-парка, – Геннадий Кернес

Городской голова рассказал о программе развития уличных культур в Харькове.



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Город делает все для того, чтобы молодежь развивалась в уличных видах спорта и активно проводила время, – отметил в своем Телеграм-канале мэр Харькова Геннадий Кернес.

«2016 год стал ключевым в развитии уличных культур. И не только для нашего города, но и для всей страны. Именно тогда мы с командой "Street Culture" создали первую в Украине 5-летнюю городскую программу развития уличных культур. Один из ключевых результатов программы – создание первого "Урбан-парка" в Украине!», – написал он.



Урбан-парк находится в Молодежном парке состоит из 5 локаций:

- Стритбол для игры 3х3;

- Стритфутбол для игры 5х5, 3х3, панна футбол;

- Скейт-парк для катания на скейте, роликах, BMX, трюковом самокате;

- Памп-трек;

- Граффити и Стрит Арт для уличных художников.



«В 2020 году мы откроем еще 2 урбан-парка, о которых я расскажу в следующих публикациях», – пообещал Геннадий Кернес.



