Главная Новости Власть В 2020 году в Харькове откроют еще два Урбан-парка, – Геннадий Кернес
06.08.2020  13:13   

В 2020 году в Харькове откроют еще два Урбан-парка, – Геннадий Кернес

Городской голова рассказал о программе развития уличных культур в Харькове.


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Город делает все для того, чтобы молодежь развивалась в уличных видах спорта и активно проводила время, – отметил в своем Телеграм-канале мэр Харькова Геннадий Кернес.

«2016 год стал ключевым в развитии уличных культур. И не только для нашего города, но и для всей страны. Именно тогда мы с командой "Street Culture" создали первую в Украине 5-летнюю городскую программу развития уличных культур. Один из ключевых результатов программы – создание первого "Урбан-парка" в Украине!», – написал он.

Урбан-парк находится в Молодежном парке состоит из 5 локаций:
- Стритбол для игры 3х3;
- Стритфутбол для игры 5х5, 3х3, панна футбол;
- Скейт-парк для катания на скейте, роликах, BMX, трюковом самокате;
- Памп-трек;
- Граффити и Стрит Арт для уличных художников.

«В 2020 году мы откроем еще 2 урбан-парка, о которых я расскажу в следующих публикациях», – пообещал Геннадий Кернес.

Тэги:  кернес, урбан-парк, харьков
 
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