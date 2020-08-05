05.08.2020 17:27

Харьков оказался за бортом общеукраинской программц регионального развития

Региональная политика в 2021-2027 годах будет фокусироваться, в частности, на побережье Черного и Азовского морей, а также на Карпатах.



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Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы утвердили на заседании Кабинета министров в среду, 5 августа.

Стратегия предусматривает, что региональная политика будет фокусироваться на таких типах территорий: горные территории Украинских Карпат, побережье Черного и Азовского морей, зоны влияния международных транспортных коридоров, приграничные регионы, в том числе в неблагоприятных условиях, естественно заповедные территории, городские агломерации, центры экономического роста, монофункциональные городские поселения, сельские поселения в неблагоприятных условиях.

При этом стратегическими целями регионального развития являются:

формирование сплоченной страны в социальном, экономическом, экологическом, гуманитарном и пространственном уровнях,

повышение уровня конкурентоспособности регионов,

развитие эффективного многоуровневого управления.

Также принятая стратегия вводит новые подходы к политике регионального развития: