Харьков оказался за бортом общеукраинской программц регионального развития

Региональная политика в 2021-2027 годах будет фокусироваться, в частности, на побережье Черного и Азовского морей, а также на Карпатах.
Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы утвердили на заседании Кабинета министров в среду, 5 августа.
Стратегия предусматривает, что региональная политика будет фокусироваться на таких типах территорий: горные территории Украинских Карпат, побережье Черного и Азовского морей, зоны влияния международных транспортных коридоров, приграничные регионы, в том числе в неблагоприятных условиях, естественно заповедные территории, городские агломерации, центры экономического роста, монофункциональные городские поселения, сельские поселения в неблагоприятных условиях.
При этом стратегическими целями регионального развития являются:
Также принятая стратегия вводит новые подходы к политике регионального развития:
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Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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