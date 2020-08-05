05.08.2020 16:53

Деньги для поддержки детей предпринимателей на период карантина урезали, чтобы оплатить чиновников

Деньги будут перенаправлены в Фонд госимущества на программу в сфере приватизации, которая выбросит на рынок новые толпы безработных, решило правительство.



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Выплаты детям физических лиц-предпринимателей урезали на 48,4 млн гривен. Соответствующий проект постановление одобрил Кабмин на заседании в среду, 5 августа.

Деньги выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы с COVID-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества.

Также на эту сумму сократились расходы по программе Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога.