26.07.2020 14:23

Почесний харків'янин Олександр Черевко святкує день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 26 липня, привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі Олександра Черевка.



// city.kharkov.ua

«Ваші організаторські здібності, компетентність і мудрість є підтвердженням Вашого професіоналізму та відданості обраній справі.



Від щирого серця бажаю Вам благополуччя, міцного здоров'я, оптимізму та успіхів. Нехай Ваша педагогічна діяльність сприяє розвитку сучасної освіти і культурному потенціалу країни. Миру і добра Вам!» - сказано у привітанні міського голови.