02.07.2020 15:56

Центри адмінпослуг працюють за новим графіком (доповнено)

Центр адміністративних послуг Харкова і його територіальні підрозділи з 1 липня приймають відвідувачів з 9:00



://city.kharkov.ua

Так, Центр адміністративних послуг (Гімназійна набережна, 26) і Регіональний центр послуг (пр. Тракторобудівників, 144) працюють за таким графіком:



понеділок, середа: з 9:00 до 18:00;

вівторок, четвер: з 9:00 до 20:00;

п'ятниця: з 9:00 до 16:45;

субота: з 8:00 до 15:45.



Територіальні центри адмінпослуг вестимуть прийом за таким розкладом:



понеділок - четвер: з 9:00 до 18:00;

п'ятниця: з 9:00 до 16:45.



Нагадаємо, у зв'язку з карантином прийом відвідувачів здійснюється за попереднім записом на сайті ЦНАП або за телефонами: +38057-725-03-33, +38-063-725-03-33, +38-098-725-03-33, +38-099-725-03-33.



Також звертаємо увагу, що згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19» та іншими регуляторними актами уряду і регіональних органів влади, на час карантинних заходів особисті прийоми громадян заборонені. Тому прийом громадян керівним складом Харківської міської ради, головами її постійних комісій та виконавчих органів на період карантину не здійснюється.