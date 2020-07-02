02.07.2020 13:08

Геннадий Кернес анонсировал новую платформу общения с харьковчанами для развития города

«Офис реформ Харькова» запустит платформу для общения и сбора идей от жителей города.



// Facebook

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.

«Не так давно я делился с вами опросом, который касался исследования бренда города. Харьковчане обратили внимание на необходимость сохранения историко-культурного фонда, реновации промышленных зон, создания пешеходных улиц, развития культурных событий и местных музеев, а также проектов, которые бы делали наш город еще более привлекательным для наших жителей и туристов», – написал Геннадий Кернес.

По словам мэра, его команда давно работает над развитием Харькова, и сегодня изменения видно невооружённым взглядом. А предложенные горожанами проекты развития Харькова ему близки.

«Поэтому я поставил задачу «Офису реформ Харькова» запустить платформу для общения и сбора идей от жителей, сделать перечень понятных проектов в сфере урбанистики, культуры и туризма. И мы не словом, а делом покажем результат! Уверен, к этому процессу подключатся много талантов, экспертов и бизнес, ведь в успехе Харькова играет роль каждый из харьковчан!», – написал Геннадий Кернес.