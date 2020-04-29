29.04.2020 09:55

Харків’ян запрошують до участі в створенні бренду Харкова

Жителів міста запрошують пройти онлайн-опитування і взяти участь у розробці бренду Харкова.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у комунальному закладі «Офіс реформ Харкова», робота над створенням і стратегічним впровадженням бренду в місті було розпочато у вересні 2019 року. До цього процесу долучилися такі великі брендингові та дизайн-агентства, як «Arriba», «Boomerang», «One Shot», «Starik & MORE».

Також харків'яни можуть взяти участь у розробці бренду, запропонувавши свої ідеї.



«Який він, справжній Харків? Яскравий чи сірий? Рідний чи віддалений? Сучасний чи історичний? Молодіжний чи консервативний? Саме жителі зараз можуть вплинути на майбутнє міста. Розкажіть, яким повинен бути Харків! З чим він асоціюється, які його кольори і форми, хто його мешканці і гості. Адже саме жителі міста знають, який він, справжній Харків!» - підкреслили в Офісі реформ.



Взяти участь в опитуванні можна тут.



Зазначимо, робота над створенням бренду Харкова ведеться за підтримки Харківського міського голови Геннадія Кернеса.