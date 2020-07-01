01.07.2020 15:25

Геннадий Кернес о выборах и амбициях: я люблю Харьков и хочу оставаться только в этом городе

Городской голова прокомментировал свою позицию относительно предстоящих местных выборов и контактов со СМИ.



://city.kharkov.ua

О своих личных амбициях и своем видении местных выборов мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал в интервью программе «ГородХ TV».

На прямой вопрос журналистов о президентских или прочих карьерных амбициях во власти городской голова ответил кратко: «Я люблю Харьков и хочу жить в этом городе!».

Для исполнительной власти не секрет, что в городе активизируются «десанты» различных политических проектов с целью захвата власти на местных выборах.

Геннадий Кернес считает что влияние власти, особенно по линии вертикали, через областной совет или другие рычаги давления, уже не будет иметь такой силы, как на предыдущих выборах. Люди больше не будут выбирать людей по принципу партийной принадлежности. Характерной чертой региональных выборов в Харькове станет взвешенный выбор только среди уже зарекомендовавших себя лидеров. Случайного выбора под влиянием массированной рекламы не повторится.

«Потому что это выборы в местные органы власти. Это не выборы депутатов, которых вы избрали в Киев и больше никогда не увидите. Это выборы людей, с которыми вы контактируете каждый день. Это выбор людей, с которыми вы можете непосредственно кашу сварить и так далее..." - подчеркнул мэр.

Социологи показывают, что 80% избирателей никогда не видят своих депутатов. Поэтому Геннадий Кернес постоянно поддерживает непосредственный контакт с горожанами. Контакты могут быть различными. Это и электронные средства массовой информации, и печатные издания, и социальные сети. У действующего городского головы нормальные отношения абсолютно со всеми СМИ. Интервью, комментарии, мнения предоставляются журналистам даже в телефонном режиме. Другое дело, что некоторые представители СМИ вырывают информацию из контекста и извращают ее при подаче. В таких случаях повторное интервью для таких СМИ под вопросом.

Геннадий Кернес подчеркнул, что часть СМИ совсем не свободны и заангажированы под определенные политические проекты. Но это легко отследить. Особенно перед выборами.