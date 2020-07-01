01.07.2020 14:31

Геннадий Кернес о пробивке через Барабашово: Город должен развиваться, поэтому мы обязательно построим дорогу

В ближайшие дни со стороны метро «Киевская» компания-подрядчик приступит к работе.



// city.kharkov.ua

О новой дороге на Салтовку мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал в интервью программе «ГородХ TV».



«Дорога, которая соединит Салтовский жилмассив с центром города, будет построена. Она пройдет по территории, где сейчас расположены незаконно построенные малые архитектурные формы. Но взамен мы даем людям лучшие условия, мы создали предприятие «Коммунальный рынок» – для людей, которых мы будем переселять с территории за «красными линиями». Тот же Фельдман знал, он даже обращался в 1997 году к властям, чтобы он построил эту дорогу, но, понимая, что ему эта дорога не нужна, застроил ее магазинчиками», – заявл Геннадий Кернес.



Мэр Харькова отметил, что во время его каденции в Харькове сделали четыре транспортных пробивки.

«Если взять в центре города - недавно с Рымарской на Клочковскую, с Новгородской на Белгородское шоссе, на Баварии в Холодногорском районе сделали выезд на Окружную и на Новых Домах соединили проспект Маршала Жукова и на тот момент 50-летия СССР. Поэтому я знаю, что это такое и знаю, как сегодня загружена дорога в районе рынка Барабашово, улицы Академика Павлова, проспекта Юбилейного. Сейчас там сосредоточены большие ресурсы городского электротранспорта - трамвай, троллейбус, метрополитен. Все это дает активность этой территории, но не надо забывать, что город должен развиваться, поэтому мы обязательно построим дорогу», – сказал он.

Городской голова рассказал, что уже проведен тендер, есть победитель – турецкая компания, которая готовится выйти на объект в ближайшие недели июля.



Работы начнется со стороны супермаркета «Рост» на метро «Киевская», на этом участке надо перенести теплотрассу 1000 мм, построить мост.

что же касается пробивки со стороны рынка «Барабашово», Геннадий Кернес еще раз подчеркнул: город докажет в судебных органах, что дорога законная, и тогда перейдет к быстрой реализации.







