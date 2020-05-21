Геннадий Кернес заявил о намерении построить в Харькове новый коммунальный рынок (ВИДЕО)

«Предприниматели будут получать качественные услуги. Мы прекратим драки и беспредел, который сейчас творится на старом рынке», - подчеркнул в обращении к харьковчанам городской голова.
«Новая дорога Центр-Салтовка через Барабашова, кроме экономии времени и уменьшения выхлопов, разгрузит другие направления.
В том числе - Московский проспект, капитальный ремонт которого продолжается, как и другие инфраструктурные проекты, карантин ничего не отменил.
Предпринимателям рынка сегодня, как никогда, важно понимание будущего, чтоб работать и кормить семьи.
В видео - мое обращение к людям по ситуации на сейчас. Коротко - все наши договоренности в силе, новые рабочие места, вместо самостроев на «красных линиях», будут предоставлены с прозрачным оформлением отношений с городом и на законной земле», - говорится в обращении на телеграмм канале городского головы.
Гороскоп на 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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