Главная Новости Власть Геннадий Кернес заявил о намерении построить в Харькове новый коммунальный рынок (ВИДЕО)
21.05.2020  13:59   

Геннадий Кернес заявил о намерении построить в Харькове новый коммунальный рынок (ВИДЕО)

«Предприниматели будут получать качественные услуги. Мы прекратим драки и беспредел, который сейчас творится на старом рынке», - подчеркнул в обращении к харьковчанам городской голова.


скрин обращения городского головы

«Новая дорога Центр-Салтовка через Барабашова, кроме экономии времени и уменьшения выхлопов, разгрузит другие направления.

В том числе - Московский проспект, капитальный ремонт которого продолжается, как и другие инфраструктурные проекты, карантин ничего не отменил.

Предпринимателям рынка сегодня, как никогда, важно понимание будущего, чтоб работать и кормить семьи.

В видео  - мое обращение к людям по ситуации на сейчас. Коротко - все наши договоренности в силе, новые рабочие места, вместо самостроев на «красных линиях», будут предоставлены с прозрачным оформлением отношений с городом и на законной земле», - говорится в обращении на телеграмм канале городского головы.

Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  барабашово, рынок, харьков, дорога, коммунальный, предприятие.
 
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