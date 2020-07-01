01.07.2020 13:51

Геннадий Кернес: децентрализация должна быть эффективная, иначе это фикция действующей центральной власти

В ближайшее время должны быть изменены условия работы исполкомов городских советов - городской голова Харькова раскрыл свое видение нововведений и причины плохой реализации реформы.



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О своем видении децентралициции и нововведениях в органах местного самоуправления мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал в интервью программе «ГородХ TV».

Реформа исполнительной власти является проблемой достаточно многогранной и сложной. Поэтому в рамках одного интервью сложно осветить все аспекты.

«Мое отношение: децентрализация должна быть эффективной! И если это будет фикция со стороны центральной власти, какая она была в последние годы, то именно по этой причине харьковчане не ощущают. Это я говорю на сегодня. Если новая власть будет проводить мероприятия по децентрализации эффективно, к месту, - мы только скажем спасибо » - акцентировал городской голова.

Есть большая разница содержать 27 районных советов или 7. По мнению Геннадия Кернеса задумки у административной реформы хорошие, но реализация от центральной власти никакая. Поэтому исполком харьковского городского совета ждет конкретных действий, вместо лозунгов. Для этого мэр посетил офис Президента, встречался с главой офиса Андреем Ермаком. На встрече были оговорены вопросы, которые волнуют Харьков. Городской голова не просился на личную встречу с Президентом Украины, потому что он надеется на встречу непосредственно в Харькове.

У городской власти прочный контакт с офисом Президента и на данном этапе это важнее личных встреч. Решение неотложных проблем Харькова необходимо решать не телефонными звонками главы государства, а посредством активных коммуникаций с профильными представителями офиса Президента, чей уровень компетенции соответствует поднятым вопросам. Президент не «палочка выручалочка». Нельзя решать вопросы «по щучьему велению, по чьему либо хотению». Исполнительная власть Харькова может и старается работать с компетентными работниками центрального аппарата власти, не прося никаких протекций. И с президентской ветвью, и с премьером и возглавляемой им исполнительной ветвью налажены нормальные деловые взаимоотношения.