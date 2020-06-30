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30.06.2020  18:01   

Завтра відкривається перший в Україні Центр підтримки підприємців

Офіційне відкриття першого в Україні Центру підтримки підприємців разом з консалтинговою зоною для представників мікро-, малого та середнього бізнесу відбудеться завтра, 1 липня, у Харкові.


// city.kharkov.ua

У заході візьмуть участь Віце-прем'єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, Харківський міський голова Геннадій Кернес і директор ТОВ «Хуавей Україна» Ма Ці. Дистанційно до офіційного відкриття приєднається старший віце-президент і директор регіонального підрозділу компанії «Visa» в Україні, Грузії, країнах СНД і Південно-Східної Європи Віра Платонова.

Після відкриття центру заплановані практичні лекції та презентації, які будуть проходити кожну годину з дотриманням усіх правил карантину - на них зможуть бути присутніми до 10 бажаючих, яким потрібно буде заздалегідь зареєструватися. Також 1 липня пройде екскурсія центром підтримки підприємців. Для цього також необхідно зареєструватися.

Початок заходу - о 10:00. Центр підтримки підприємців розташований за адресою: вул. Сумська, 65.

Трансляція відкриття центру проходитиме на сторінці «Дія.Бізнес» у «Facebook».

Представникам ЗМІ необхідно акредитуватися, форма реєстрації - тут.

Зазначимо, в Центрі підтримки вже з 2 липня підприємці зможуть отримати професійні консультації щодо ведення бізнесу, пройти навчання на системних освітніх програмах, відвідувати воркшопи та ін. 

Нагадаємо, перший в Україні Центр підтримки підприємців був презентований місяць тому і працював у тестовому режимі. Партнери проєкту - «Visa» і «Huawei Ukraine».

Источник:   ХМР
 Тэги:  предприниматели, центр, открытие, харьков
 
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