Зеленский отметил артистов харьковской филармонии, ученого и конструктора завода Малышева

Президент Украины Владимир Зеленский отметил деятелей науки, культуры и промышленности Харьковщины.
Соответствующий Указ №254 / 2020 президент подписал ко Дню Конституции Украины.
Звание заслуженных артистов Украины присвоены:
Заслуженным машиностроителей Украины стал Егор Овчаров, главный конструктор "Завода имени В. А. Малышева".
И в финансах, и в любви справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Единственное, чего следует опасаться, – проявить чрезмерную черствость.
Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.
24 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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