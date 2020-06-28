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28.06.2020  18:19   

Зеленский отметил артистов харьковской филармонии, ученого и конструктора завода Малышева

Президент Украины Владимир Зеленский отметил деятелей науки, культуры и промышленности Харьковщины.


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Соответствующий Указ №254 / 2020 президент подписал ко Дню Конституции Украины.

  • Орден "За заслуги" III степени получил президент Национальной академии правовых наук Украины Александр Петрушин.

Звание заслуженных артистов Украины присвоены:

  • Элеоноре Кисель - артистка-вокалистка, ведущий мастер сцены Харьковского академического театра музыкальной комедии;
  • Михаилу Марковичу - артист, солист-вокалист Харьковской областной филармонии.

Заслуженным машиностроителей Украины стал Егор Овчаров, главный конструктор "Завода имени В. А. Малышева".

Источник:   Президент Украины
 Тэги:  награда, харьков, президент, конституция
 
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