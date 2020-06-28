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28.06.2020  13:03   

Геннадій Кернес вітає харків'ян із Днем Конституції

Вітання Харківського міського голови Геннадія Кернеса з Днем Конституції України


://city.kharkov.ua

Шановні жителі та гості Харкова!

Вітаю Вас з одним із головних державних свят - Днем Конституції України!

Цей основоположний для кожного з нас правовий документ був прийнятий майже чверть століття тому - 28 червня 1996 року. Одна з його головних ідей в тому, що держава повинна служити суспільству, забезпечуючи реалізацію прав і свобод громадян. І міська влада Харкова сьогодні робить все можливе, щоб забезпечити благополуччя і успіх кожного жителя нашої територіальної громади, а також процвітання рідного Харкова.

Наш пріоритет - турбота про жителів міста, і головне завдання, яке ми перед собою ставимо, - зробити комфортним життя харків'ян. Щоб кожна родина відчувала себе соціально захищеною! Щоб кожен з нас міг пишатися своїм улюбленим містом, а жителі інших міст і країн з радістю приїжджали до нас в гості, знаючи, що Харків - не тільки чисте і красиве, але і безпечне місто!

Бажаю Вам, дорогі харків'яни, здоров'я, благополуччя і миру в ваших родинах! Нехай наша улюблена країна процвітає! Зі святом!

 

З повагою, Харківський міський голова Геннадій Кернес

Источник:   ХГС
 Тэги:  кернес, харьков, конституция, горсовет, стабильность, праздник
 
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