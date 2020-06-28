28.06.2020 13:03

Геннадій Кернес вітає харків'ян із Днем Конституції

Вітання Харківського міського голови Геннадія Кернеса з Днем Конституції України



://city.kharkov.ua

Шановні жителі та гості Харкова!

Вітаю Вас з одним із головних державних свят - Днем Конституції України!



Цей основоположний для кожного з нас правовий документ був прийнятий майже чверть століття тому - 28 червня 1996 року. Одна з його головних ідей в тому, що держава повинна служити суспільству, забезпечуючи реалізацію прав і свобод громадян. І міська влада Харкова сьогодні робить все можливе, щоб забезпечити благополуччя і успіх кожного жителя нашої територіальної громади, а також процвітання рідного Харкова.



Наш пріоритет - турбота про жителів міста, і головне завдання, яке ми перед собою ставимо, - зробити комфортним життя харків'ян. Щоб кожна родина відчувала себе соціально захищеною! Щоб кожен з нас міг пишатися своїм улюбленим містом, а жителі інших міст і країн з радістю приїжджали до нас в гості, знаючи, що Харків - не тільки чисте і красиве, але і безпечне місто!



Бажаю Вам, дорогі харків'яни, здоров'я, благополуччя і миру в ваших родинах! Нехай наша улюблена країна процвітає! Зі святом!

З повагою, Харківський міський голова Геннадій Кернес