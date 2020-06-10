10.06.2020 17:17

С 10 июня в Харькове заработала первая платная тюрьма

Экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в учреждениях исполнения наказаний заработал в харьковском СИЗО: цена на проживание - самая высокая в Восточной Украине



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«С сегодняшнего дня доступна услуга « платные камеры » в Харьковском СИЗО, а также в Полтаве, Сумском и Старобельском следственных изоляторах. Суть проекта заключается в том, что лица, взятые под стражу, за соответствующую плату могут воспользоваться место в камере с улучшенными бытовыми условиями. Средства, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения ремонтов помещений следственных изоляторов для создания надлежащих условий содержания другим лицам, взятым под стражу в обычных (бесплатных) камерах », - отметила заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая .

Стоимость пребывания в камере Харьковского СИЗО за 1 сутки составляет 1000 грн с человека; за неделю - 3500 грн; за месяц - 3750 грн.

Сумского следственного изолятора: за 1 сутки - 600 грн; за неделю - 2000 грн; за месяц - 4100 грн.

Старобельского СИЗО: за 1 сутки - 750 грн; за неделю - 2600 грн; за месяц - 3000 грн.

В Государственном учреждении «Полтавская учреждение исполнения наказаний (№ 23)», стоимость за 1 сутки составляет 600 гривен с 1 человека; за неделю - 2100 грн; за месяц - 3800 грн.

«Проект носит экспериментальный характер и должен доказать, или опровергнуть жизнеспособность идеи обеспечения нормальных условий пребывания всем заключенным при ограниченном государственном финансировании. Заключенный сможет официально обеспечить себе более комфортные условия существования по собственному желанию, так как имеет на это право, как и любая другая лицо, вина которого еще не доказана. После приговора суда пребывания в улучшенных камерах не предвидится », - добавила Елена Высоцкая.

Всего на данный момент в проект присоединились 10 СИЗО.