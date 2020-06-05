05.06.2020 08:23

У Харкові проживає близько 90 тисяч вимушених переселенців

88,7 тисяч внутрішньо переміщених осіб зареєстровано в місті Харкові станом на 1 червня.



// city.kharkov.ua

Про це на першому засіданні Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, це 72 167 сімей. Серед переселенців людей працездатного віку - 50%, пенсіонерів - 30%, дітей - 15%, людей з інвалідністю - 5%. Всього з 2014 року в Харкові було зареєстровано понад 120 тис. внутрішньо переміщених осіб. Для роботи з ними було організовано цілодобове чергування працівників, які займалися питаннями тимчасового розселення, гуманітарної допомоги, надавали соціальні, медичні та психологічні послуги. Була організована робота телефонів «гарячої лінії» за різними напрямками.



Також в Харкові за підтримки уряду Німеччини було побудоване модульне містечко, яке за весь час прийняло 654 людини з числа ВПО. Там народилося 24 дитини. Зараз в ньому проживає 203 особи, в тому числі 87 неповнолітніх, 32 сім'ї з дітьми, з них 11 багатодітних, а також 28 осіб з інвалідністю, серед яких 9 дітей.



Крім того, за підтримки Німецької федеральної компанії «GIZ Україна» був створений «Соціальний готель» на 50 місць для пільгових категорій населення, в тому числі для тих, хто прибув зі сходу країни. Також соціальну і психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам готові надати у Центрі надання допомоги постраждалим від насильства.



Заступник міського голови зазначила, що з 2014 року в соціальні установи міста звернулися 18 948 переселенців. Усі вимушено переміщені громадяни реалізували право на навчання. За весь цей час 1189 дітей були влаштовані в дошкільні навчальні заклади, 3342 - у школи. По медичну допомогу до міських лікарень звернулося 71,9 тис. осіб. У Харкові в сім'ях внутрішньо переміщених осіб народилося 2166 дітей.



Світлана Горбунова-Рубан також повідомила, що за рахунок міського бюджету внутрішньо переміщеним особам надано право пільгового проїзду у трамваях, тролейбусах та метрополітені. Станом на 1 червня, їм видано 2,5 тис. електронних квитків.



Крім того, 31 сім’я з числа внутрішньо переміщених осіб скористалася Міською цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла.