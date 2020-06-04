04.06.2020 17:07

У Харкові створили першу в Україні раду з питань переселенців, – Ігор Терехов

Засідання першої в Україні координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб пройшло сьогодні, 4 червня, у Харківській міській раді.



// city.kharkov.ua

Рада створена за розпорядженням Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Засідання провів перший заступник міського голови Ігор Терехов. У ньому взяли участь голови районних адміністрацій, департаментів міської ради, а також вимушені переселенці, які запропонували міській владі свої ідеї.



Як повідомив Ігор Терехов, з 2014 року Харків прийняв близько 120 тис. жителів Луганської, Донецької областей та Криму. Місто перше в Україні побудувало модульне містечко для вимушених перселенцев, надавало соціальну, медичну допомогу, але залишається ще низка питань, які потрібно вирішити, і в першу чергу - питання житла. Завдяки міській цільовій програмі доступне житло вже отримала 31 сім'я з числа вимушених переселенців, але їхню кількість потрібно збільшити.





В ході засідання віце-президент громадської організації «Конгрес Сходу України», викладач Ольга Борисова, яка змушена була переїхати до Харкова з Луганської області, запропонувала реалізувати проєкт «Свій будинок своїми руками». Його ідея така: міська рада надає недобудовану будівлю, співтовариство переселенців формують кооператив або ОСББ і збирають кошти на старт будівництва. Наприклад, по 2 тис. дол збирають самі і залучають спонсорів, а потім беруть кредит у банку.





За її словами, спочатку це був проєкт Луганського аграрного університету, який переїхав до Харкова.



«Зараз виш перенесений у п'ять інших точок, але залишилися студенти, які доучуються, і викладачі. Тобто міськрада дає недобудований будинок, а співтовариство переселенців береться його добудувати. Для цього є робочі руки переселенців, волонтерів, студентів з практикою будівництва. Можна звернутися до ректорів інших вишів», - запропонувала Ольга Борисова.





Також члени координаційної ради запропонували брати участь у діяльності громадських організацій та низку інших ініціатив, які можна реалізувати.



За словами представника громадської організації «Майдан Моніторинг» Олени Знаткової, переселенці створили постійні робочі групи за напрямками: соціально-правовий супровід; освіта, наука, молодь і спорт; бізнес і працевлаштування; житлові питання; взаємодія з донорами. Розроблено проєкти зі створення контакт-центру для ВПЛ, де вони можуть отримати консультацію; першої в Україні тьюторської служби для студентів-перселенцев; з випуску першого довідника для абітурієнтів з числа ВПЛ.





«За підтримки міської ради хотіли б звернутися до органів центральної влади, міжнародних партнерів, щоб реалізувати цільові програми і залучити інвестиції. Ми готові розробляти законодавчі ініціативи та лобіювати прийняття законів. Це синергія, яка зробить Харків новатором в роботі з внутрішньо переміщеними особами в країні», - сказала Олена Знаткова.





Як зазначив після засідання Ігор Терехов, частина озвучених пропозицій буде реалізована. Адже є питання, не вирішені на державному, законодавчому рівнях, тому їх доводиться вирішувати органам місцевого самоврядування.



«Є питання, які не вирішені на державному, законодавчому рівнях, і їх доводиться вирішувати органам місцевого самоврядування. Ми - перше місто в Україні, яке створило таку раду, і безліч питань потрібно буде вирішувати спільно - будь то питання житла або самоорганізація людей. Будемо працювати з профільними департаментами, і пропозиції знайдуть своє відображення в життєдіяльності міста», - підсумував Ігор Терехов.





Зазначимо, що засідання нової координаційної ради проходитимуть регулярно. Подібні ради планується створити також у Сєвєродонецьку, Краматорську та Запоріжжі.