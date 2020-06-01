01.06.2020 19:01

Геннадий Кернес: Мы ориентируемся на положительную динамику

Мэр Харькова подвел итог первого дня работы садиков после карантина.



//t.me

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост , на своей странице в Телеграмм.

"Сегодня в Харькове открылись садики после карантина, итоги первого дня.

Пришли 13 тысяч из 44 тысяч ребят, то есть каждый третий. Наибольшая заполняемость - в Основянском и Индустриальном районах, минимум – Шевченковский.

Обязательную проверку температуры и осмотр прошли все, никого домой не отправили. За это большое спасибо родителям и бабушкам, что подошли к вопросу сознательно, и не повели даже с минимальным кашлем или насморком. Так всем спокойней.

Очевидно, что дети соскучились. Обычно ко Дню защиты детей готовят праздник, карантин это дело отменил, но воспитатели, как могли, устроили маленькие праздники, в игровой форме рассказывали о новых правилах, стараются преподнести это как интересную задачу и игру. Дети сидят и спят по одному, одноразовые предметы гигиены, дополнительная дезинфекция всего. Им пока нравится).

Какой прогноз: скорее всего, сады будут заполняться. Сегодня многих испугала погода, но скоро потеплеет, а главное, с постепенным снятием карантина, родители будут возвращаться на работу. За время карантина мы успели сделать уже третью часть ремонтов, дальнейший график составлен так, чтоб садики могли принять всех желающих в любое время.

Конечно, многие будут наблюдать, не начнется ли волна заболеваний. Специалисты говорят: естественный рост ОРЗ, к примеру, будет, из-за того, что малыши 2,5 месяца были дома, возвращение в среду займет какое-то время. Поэтому контроль будет постоянный, как и готовность к оперативным мерам.

Но мы ориентируемся на положительную динамику. Продуманно, осторожно Харьков возвращается к мирной жизни. С Днем детей и началом лета! Пусть оно будет добрым".