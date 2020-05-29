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29.05.2020  09:09   

Геннадій Кернес вітає школярів із закінченням навчального року

Вітання Харківського міського голови Геннадія Кернеса з нагоди закінчення навчального року


// city.kharkov.ua

Дорогі діти, шановні батьки та педагоги міста Харкова!

Завершився ще один навчальний рік. Його важко назвати звичайним. Він став не тільки серйозним викликом сьогоднішнього дня, але і можливістю знайти новий формат взаємодії.

Діти, впевнений, що майбутні канікули подарують вам позитивні емоції. Не пропустіть шанс відкрити для себе невивчені куточки нашого рідного Харкова та України. Діліться враженнями з друзями і рідними.

Окремо хочу звернутися до випускників нинішнього року. Ваш останній дзвоник припав на неординарні події. Спасибі за те, що ви проявили дорослість і виваженість. І не сумуйте, якщо раптом вам здасться, що ваш Випуск не залишить яскравих спогадів. Навіть через багато років, коли ви говоритимете, що закінчили школу в 2020 році, всі розумітимуть, що ви - неповторні випускники!

Не можу не відзначити активну позицію батьків. Дистанційне навчання стало несподіваною формою для багатьох, але ви з тактом і терпінням увійшли в процес, розуміючи його необхідність і важливість.

Дякую педагогам, які ще раз довели, що професіоналізм харківських вчителів не обмежується класним кабінетом, а розкривається, грає новими гранями і набуває більш сучасних форм реалізації.

Дорогі друзі, труднощі сприяють нашому зростанню. Будь-яке завдання з такою командою розв'язується! Вибір у наших з вами руках! Дякую всім за злагодженість дій у непростих умовах!

Бережіть себе і своїх близьких! Нехай наш улюблений та успішний Харків залишається мирним, безпечним і затишним!

 

Харківський міський голова Геннадій Кернес

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, последний звонок, харьков, поздравление
 
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