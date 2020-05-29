29.05.2020 10:02

Геннадий Кернес пообещал школьникам устроить праздник в День города

Городской голова искренне поделал каждому выпускнику добиться максимума целей в учебе и в жизни.



// city.kharkov.ua

Об этом мэр Харькова написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня заканчивается школьный год, но Последнего звонка, в его традиционном понимании, не будет. А жаль. Харьков в этот день всегда особенный - утром линейки, а потом веселье вырывается в парки и на улицы, молодежь упивается свободой, иногда чересчур, но что поделать, это их день.



Я поздравляю всех ребят, учителей и родителей Харькова с окончанием учебы. Последняя четверть прошла в изоляции, всем пришлось осваиваться в новом режиме, и, как я понимаю, у него есть и плюсы, и минусы. Но без коллектива, без живой школьной среды точно нельзя - это дружба, это воспитание, и вернуться туда в сентябре, я уверен, будут рады и дети и педагоги.



Обидно за выпускников, и я хочу поздравить вас, ребята, и поддержать. Школа останется в вашей памяти и без выпускного, а если вы летом найдете безопасный способ отметить, будет отлично. Харьков потихоньку возвращается к мирной жизни и я обещаю, что мы устроим настоящий праздник ко Дню города, и он будет и в вашу честь! А сейчас сконцентрируйтесь на главном - ЗНО, поступление, это лето стратегически важное и я искренне желаю каждому из вас добиться максимума целей в учебе и в жизни.



С праздником, уважаемые школьники, родители и учителя, удачи на экзаменах и хороших каникул!»