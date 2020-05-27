27.05.2020 17:12

Геннадий Кернес: У ХАИ великая история и традиции, а диплом - знак качества образования (ФОТО)

Мэр Харькова поздравил Национальный аэрокосмический университет «ХАИ» с 90-летием.



//library.khai.edu

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал поздравительный пост на своей странице в Телеграмм.

"В эти дни отмечает 90 летие Национальный аэрокосмический университет «ХАИ», без официальных торжеств, из-за карантина.

Я знаю многих выпускников и давно понял, что «хаевцы» - это каста. Они гордятся, что ХАИ – это сложнейшие машины и романтика неба, что поступить туда трудно, а доучиться – еще труднее, что ХАИ – это братство от поступления и навсегда.

Я хорошо знаю поселок Жуковского, там весь район, так или иначе, живет по законам ХАИ – преподавательские дома, шумные общаги, до ночи заполненный Манеж. В День ХАИ, все Жуки гремят салютом! Знаменитая команда КВН «Люди в белом» в свое время тоже показала всей стране крутой замес образования и веселья.

Сердечно поздравляю ректора Николая Васильевича Нечипорука, преподавателей и студентов. У ХАИ великая история и традиции, ваш диплом остается знаком качества образования для инженеров и программистов со всего мира. Университет неотъемлемая часть и нашего города и его гордость. С праздником!

На фото - один из лучших видов на Харьков, с крыши общежития ХАИ".