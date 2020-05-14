Главная Новости Власть Геннадий Кернес: "Экополис ХТЗ" может стать локомотивом науки, производства и логистики в регионе (ВИДЕО)
14.05.2020  18:48   

Геннадий Кернес: "Экополис ХТЗ" может стать локомотивом науки, производства и логистики в регионе (ВИДЕО)

Мэр Харькова - о подписанном сегодня Меморандуме с китайским IT гигантом.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей страничке в Телеграмм, посвященный Меморандуму с корпорацией «ZTE»:
 
"Сегодня я участвовал в подписании Меморандума о сотрудничестве между группой компаний «DCH» и корпорацией «ZTE» (Китай). 
 
Александр Ярославский привлек в проект "Экополис ХТЗ" китайского IT гиганта. Со своей стороны, я пригласил их участвовать в развитии цифровых услуг в Харькове. 
 
Технологии ZTE успешно работают во многих городах мира -  ситуационные центры, распознавание лиц, анализ и хранение данных, электронные сервисы - тот самый Smart City, который мы поэтапно запускаем и в Харькове. 
 
Уже понятно, что "Экополис ХТЗ"  - это крупнейший инвестиционный проект, который может стать локомотивом и науки, и производства, и логистики в регионе. Поэтому он имеет полную поддержку и сотрудничество в лице городской власти и нашей команды".
 
Тэги:  кернес, меморандум, харьков
 
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