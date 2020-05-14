14.05.2020 18:48
Геннадий Кернес: "Экополис ХТЗ" может стать локомотивом науки, производства и логистики в регионе (ВИДЕО)
Мэр Харькова - о подписанном сегодня Меморандуме с китайским IT гигантом.
//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост
на своей страничке в Телеграмм, посвященный Меморандуму с корпорацией «ZTE»:
"Сегодня я участвовал в подписании Меморандума о сотрудничестве между группой компаний «DCH» и корпорацией «ZTE» (Китай).
Александр Ярославский привлек в проект "Экополис ХТЗ" китайского IT гиганта. Со своей стороны, я пригласил их участвовать в развитии цифровых услуг в Харькове.
Технологии ZTE успешно работают во многих городах мира - ситуационные центры, распознавание лиц, анализ и хранение данных, электронные сервисы - тот самый Smart City, который мы поэтапно запускаем и в Харькове.
Уже понятно, что "Экополис ХТЗ" - это крупнейший инвестиционный проект, который может стать локомотивом и науки, и производства, и логистики в регионе. Поэтому он имеет полную поддержку и сотрудничество в лице городской власти и нашей команды".