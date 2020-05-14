14.05.2020 18:48

Геннадий Кернес: "Экополис ХТЗ" может стать локомотивом науки, производства и логистики в регионе (ВИДЕО)

Мэр Харькова - о подписанном сегодня Меморандуме с китайским IT гигантом.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей страничке в Телеграмм, посвященный Меморандуму с корпорацией «ZTE»:

"Сегодня я участвовал в подписании Меморандума о сотрудничестве между группой компаний «DCH» и корпорацией «ZTE» (Китай).

Александр Ярославский привлек в проект "Экополис ХТЗ" китайского IT гиганта. Со своей стороны, я пригласил их участвовать в развитии цифровых услуг в Харькове.

Технологии ZTE успешно работают во многих городах мира - ситуационные центры, распознавание лиц, анализ и хранение данных, электронные сервисы - тот самый Smart City, который мы поэтапно запускаем и в Харькове.

Уже понятно, что "Экополис ХТЗ" - это крупнейший инвестиционный проект, который может стать локомотивом и науки, и производства, и логистики в регионе. Поэтому он имеет полную поддержку и сотрудничество в лице городской власти и нашей команды".