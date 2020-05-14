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14.05.2020  14:19   

Геннадій Кернес: Метро у Харкові необхідно відкрити!

У зв'язку з послабленням карантинного режиму по всій країні у місті Харкові необхідно відновити роботу метрополітену.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 14 травня, під час спілкування з журналістами заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес.
 
«Логіка проста: метро необхідно відкрити. Наземний транспорт чимось відрізняється від підземного? У підземному - витяжка краща. Через послаблення карантину люди почали ходити на роботу, вони їдуть у наземному транспорті, де тісно і душно. Я не знаю, чому Прем'єр-міністр Денис Шмигаль так не хоче відкрити метро. Учора він сказав, що підземка може стати вагомим чинником поширення коронавірусу. Але жодна країна у світі не закрила метро! У Лондоні закрили на один день для санобробки і відкрили знову. Метро - це найбільш зручний, безпечний і доступний вид транспорту. І ми могли б там створити всі необхідні умови для елементарної санобробки», - зазначив Геннадій Кернес.
 
Також він повідомив, що надсилав Прем'єр-міністру не один лист із обгрунтуванням необхідності відкрити метро.
 
«Відповіді немає. Що ж, чекатимемо рішення Кабміну», - резюмував міський голова.
 
Нагадаємо, Харківський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 17 березня.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  кернес, метро, харьков, карантин, коронавирус, пандемия, эпидемия
 
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