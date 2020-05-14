14.05.2020 14:19

Геннадій Кернес: Метро у Харкові необхідно відкрити!

У зв'язку з послабленням карантинного режиму по всій країні у місті Харкові необхідно відновити роботу метрополітену.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 14 травня, під час спілкування з журналістами заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

«Логіка проста: метро необхідно відкрити. Наземний транспорт чимось відрізняється від підземного? У підземному - витяжка краща. Через послаблення карантину люди почали ходити на роботу, вони їдуть у наземному транспорті, де тісно і душно. Я не знаю, чому Прем'єр-міністр Денис Шмигаль так не хоче відкрити метро. Учора він сказав, що підземка може стати вагомим чинником поширення коронавірусу. Але жодна країна у світі не закрила метро! У Лондоні закрили на один день для санобробки і відкрили знову. Метро - це найбільш зручний, безпечний і доступний вид транспорту. І ми могли б там створити всі необхідні умови для елементарної санобробки», - зазначив Геннадій Кернес.

Також він повідомив, що надсилав Прем'єр-міністру не один лист із обгрунтуванням необхідності відкрити метро.

«Відповіді немає. Що ж, чекатимемо рішення Кабміну», - резюмував міський голова.

Нагадаємо, Харківський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 17 березня.